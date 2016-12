Pracovníci odborů životního prostředí tak budou mít zákonný nárok porušit nedotknutelnost obydlí a zkontrolovat kotle sloužící k vytápění domácností a malých firem. Radnice novelizaci zákonů vítají a již nyní tipují, kam zamíří poprvé.

Starostové ale upozorňují na mnohá úskalí, která s sebou nová legislativa přinese. Majitelé domů budou mít od Nového roku povinnost nejenom úředníkovi umožnit vstup ke kotli, ale budou muset na vyžádání předložit i protokol o jeho revizi. Mnohé obce už se na kontroly připravují a věří, že nová pravomoc bude představovat přínos pro zlepšení ovzduší zejména ve znečištěných regionech.

Půjdou najisto

Jak uvedla například mluvčí karvinského magistrátu Šárka Swiderová, úředníci rozhodně neplánují nasazení hromadných hlídek, na druhé straně nový nástroj rozhodně budou využívat hned v prvních dnech nového roku. „Už dnes víme, kde jsou problémy a kde tedy jsou určitá podezření, že lidé zatápějí nedovolenými palivy, tam se zaměříme prioritně. A logicky se počítá se začátkem už v lednu,“ uvedla mluvčí radnice.

Zdůraznila ovšem, že rozhodně kontrola nevyrazí kamkoliv. Pro takový postup musí být opravdu vážný důvod. „Vyřizování účtů mezi sousedy se nebojím. Naši úředníci se budou striktně řídit zákonem a pravidla kontrol jsou jasná. Nejdříve upozornění, třeba několikeré, a teprve pak ohlášení důkladné kontroly, případné sankce až nakonec,“ řekl náměstek karvinského primátora Miroslav Hajdušík (KSČM).

V případě, že provozovatel kotle neumožní provést kontrolu nebo nepředloží protokol o jeho revizi, může dostat pokutu až do výše 10 tisíc korun, podnikatel do 50 tisíc.

Některé radnice si ovšem vymahatelnost zákona neumějí představit. Zejména v případě, kdy budou kontroly spadat pod úředníky z jiných měst. Například město Klimkovice spadá z hlediska pravomocí pod odbor životního prostředí magistrátu v Ostravě. „Věříme, že nový zákon a možnost sankcí nakonec některé jedince přiměje chovat se k sousedům ohleduplněji. Ale jeho praktický dopad a provádění si zatím neumíme moc představit. Když dnes něco chceme po odboru životního prostředí Magistrátu města Ostravy, lhůty jsou nekonečné. Takže nám vůbec není jasné, jak by za těchto okolností mohly kontroly fungovat,“ uvedl starosta Klimkovic Zdeněk Husťák (ČSSD).

Faktura by byla lepší řešení

Jeho zástupce Jakub Unucka (ODS) si už vůbec nebere servítky, byť je podle něj zdraví lidí důležitější než zásah do soukromí. „Ale i kdyby se náhodou podařilo minimálně třicetiminutovým záznamem pořízeným za světla a příznivých povětrnostních podmínek, a to nejdříve třicet minut po zatápění, prokázat, že z komína vychází nepřiměřeně černý kouř, tak předem ohlášená kontrola těžko objeví něco nekalého,“ míní.

„I kdyby vedle kotle na černé uhlí ležela hromada PET lahví a vedle kbelík černého uhlí, tak úředníkům musí stačit prohlášení, že petky vedle kotle majitel pouze skladuje před vyvezením do tříděného odpadu a topí jen uhlím. A to si neumím představit, že by se na kontrolu, která musí předem oznámit termín své návštěvy, někdo připravil tak ledabyle, že by vůbec ony petky nechal válet poblíž kotle,“ dodal Unucka. Lepší řešení podle něj našli v Polsku. „Tam mají například strážníci možnost žádat po majitelích domků, jimž se valí z komína podezřelý kouř, předložení faktury za palivo. A funguje to,“ říká Unucka.

Jen jedna úřednice

Také v nedalekém Hlučíně, který dlouhodobě trápí znečištěné ovzduší, jsou rádi, že se jim do rukou dostává aspoň nějaký nástroj, ovšem i zde vidí jeho aplikaci jako problematickou. „Pro Hlučín a okolní obce bude kontroly provádět jedna úřednice, která má samozřejmě ještě svou další práci,“ připomněl starosta Hlučína Pavel Paschek (Občané pro Hlučín).

„Uvažovat o navýšení počtu pracovníků na tomto úseku můžeme až ve chvíli, kdy uvidíme, že případné zásahy přinášejí potřebný efekt. Už jsme domluveni na spolupráci s našimi strážníky, chceme se dohodnout i na případné participaci se starosty okolních obcí, které spadají pod Hlučín jako město s rozšířenou působností, protože právě starostové nejspíše mají ve svých obcích nejvíce znalostí o místních obyvatelích,“ uvažuje Paschek.