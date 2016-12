Proč podle vás prezident Miloš Zeman vetoval zákon o střetu zájmů?

Dochází tady k zcela viditelnému sbližování Miloše Zemana s Andrejem Babišem. Ministr financí mnohokrát řekl, že mu ten zákon nevyhovuje, tak to je asi důvod, proč to Miloš Zeman vrátil.

Takže si myslíte, že tím důvodem je nějaká domluva Andreje Babiše s Milošem Zemanem?

Nevím, jestli domluva, ale jistě vzájemné sympatie. Proč to prezident vetoval, je potřeba zeptat se jeho. On veto do jisté míry vysvětlil, ale mně to úplně přesvědčivé nepřipadá a myslím, že nebude připadat přesvědčivé ani většině kolegů v Poslanecké sněmovně, a prezidentské veto přehlasujeme.

Zákon o střetu zájmů tady musíme mít. A bohužel ho musíme mít v této podobě. Bohužel říkám proto, že některá pravidla, která nemusí být napsaná, jsou samozřejmá a měla by se respektovat. Například že člen vlády nemůže přijímat dotace, účastnit se veřejných zakázek, přijímat investiční pobídky. Pokud někdo začne tato nepsaná pravidla porušovat, je potřeba ho omezit zákonem. Je to ochrana společnosti před zneužíváním moci.

Často kritizujete vládu za různá byrokratická opatření a ukrajování svobody. Prezident vetoval zákon s tím, že části, které mají dopad na Andreje Babiše, omezují svobodu jednotlivce. V tomhle případě vám to jako omezování nepřipadá?

ODS od začátku říkala: kdyby nemohli do vlády lidé, kteří mají majetek, tak je to špatně. Ale omezení ve smyslu, že ministři nemohu od státu přijímat určitý typ výhod, mi připadá na místě. Pokud se stanu členem vlády, tak některé věci musím obětovat už jenom proto, aby nevzniklo podezření, že jsem mohl použít výhodu, kterou mi poskytuje politická moc. Ve chvíli, kdy někdo má tento typ výhod, tak to je pro společnost problém a je potřeba se tím zabývat a to Poslanecká sněmovna udělala. Ne vždy se to děje šťastně, ale v tomto případě je společenská potřeba zcela evidentní.

Petr Fiala o spojování pravice



Mluvíte o společenské potřebě, ale voliči přece vědí, co Andrej Babiš vlastní a že jeho firmy mohou pobírat dotace. I přesto ho volí. Nevadí to spíš vám, politikům? Není ta potřeba „ochránit společnost“ pouze nějaký váš dojem?

Ne, to určitě není jenom můj dojem. Je to obvyklá situace prakticky ve všech demokratických státech, že některé věci jsou s politickými funkcemi prostě neslučitelné. Není to nic mimořádného. Zákon, který vymezuje, co politik může a nemůže, je v řadě zemí. Nevidím žádný problém v tom, aby ho měla i Česká republika. Argument, že lidé někoho volí, a když je zvolen, tak si může dělat, co chce, mi nepřipadá příliš přesvědčivý.

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek vyzval strany od středu doprava, aby se do voleb spojily proti hnutí ANO. Nyní spolu začínají koketovat lidovci a Starostové. Jednali jste už také s někým?

Bavili jsme se s řadou politických subjektů od středu doprava o nějaké formě spolupráce. Žádná dohoda nevznikla a za sebe musím říct, že jsem k tomu skeptický. Například i z toho důvodu, že ve chvíli, kdy ke spojení Miroslav Kalousek vyzval, tak souběžně končila dlouhodobá spolupráce mezi TOP 09 a Starosty. Nejsem přesvědčen, že dojde k nějakému významnějšímu spojení stran od středu doprava do volebního bloku. Momentálně v tom nevidím žádnou velkou přidanou hodnotu. Pokud mám mluvit za ODS, my nad sebou žádný deštník vytvářet nebudeme, půjdeme do voleb jako ODS. Nemohu vyloučit, že nabídneme některá místa na svých kandidátkách reprezentantům třeba některých menších pravicových stran, ale to je tak všechno.

Takže úplně vylučujete nějakou spolupráci v bloku lidovci, STAN, topka, i kdyby se toho třeba Miroslav Kalousek neúčastnil?

Určitě. Za Občanskou demokratickou stranu to vylučuji. Chceme občanům nabízet konkrétní realistický program, poctivou politiku pro tuto zemi. Ne se spojovat jenom proto, že tu je nějaký politický soupeř, kterého se všichni bojí. To by nebyl dobrý motiv pro integraci pravice.

Vytkli jste si za cíl získat ve volbách dost silný mandát na to, abyste nahradili „levicově populistickou vládu“. Kolik procent byste chtěli?

Nejde o číslo, jde o dosažení politického cíle. Záleží na tom, kolik získají vaši političtí soupeři, případně koaliční partneři. Připadá mi hrozně neodpovědné deset měsíců před volbami říkat nějaká čísla.

Pokud ten dostatečný mandát nezískáte, vyvodíte z toho nějaký důsledek?

Počkejme, jaký bude výsledek, a podle toho budeme všichni vyvozovat odpovědnost - včetně mě. To je přeci úplně logické.

Petr Fiala o volbách do Sněmovny

To znamená, že pokud by se stal premiérem Andrej Babiš, tak byste skončil v čele ODS?

Prosím vás, my nežijeme v zemi, kde máme jednoduchý většinový systém a kdo prostě získá nějakou většinu, tak má absolutní většinu v Parlamentu a sestavuje vládu. Záleží na tom, jací jsou koaliční partneři, kdo s kým bude vládnout. Já teď vůbec nemám v úmyslu přemýšlet nad tím, jak dopadnou volby. Udělám všechno proto, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku. Spekulovat o tom, kdo bude premiér nebo jakého výsledku která strana dosáhne a kolik kdo bude mít procent, to je přece naprosto nezodpovědné. Jsme na začátku volební kampaně před parlamentními volbami a bavme se o tom, co voličům nabízíme. Myslím, že na takové ty řeči o odpovědnosti, koalici a kdo bude premiérem, na to máme opravdu dost času.

Co nám pomůže, když se teď budeme bavit o tom, jak to bude? Já bych voliče nepodceňoval. Volby nejsou dopředu rozhodnuty. Nedělejme z voličů diváky politického představení, které píše někdo jiný. Oni budou rozhodovat a my teď budeme dělat všechno proto, abychom je přesvědčili a ukázali jim, že naše politika je lepší než politika populistů, sociálních demokratů a dalších politických soupeřů.

Předpokládám, že o to už se snažíte dejme tomu tři roky a pár měsíců. Předvolební průzkumy ale pořád nahrávají vládním stranám. Myslíte si, že za deset měsíců se vám podaří lidi přesvědčit?

Samozřejmě, že ano. Politická scéna se vyvíjí, nezačínáme v bodě nula. Neobávám se, že by si lidé nevšimli, co se v této zemi děje. Není využívána prosperita, kterou máme, a která tu není kvůli vládě, ale díky lidem, kteří pracují a jsou aktivní. Tato vláda prosperitu projídá, neinvestuje do naší budoucnosti, neustále svazuje náš život různými kontrolami, stále rostoucí byrokracií. Nic tu pomalu nejde. Je potřeba to změnit a my změnu nabízíme i ve smyslu jakési antibyrokratické revoluce.

Co konkrétně byste v rámci antibyrokratické revoluce zrušili?

Máme návrhy na zjednodušení daňového systému včetně snižování daní, ale i rušení zbytečných daní. Jde o zjednodušení zákonů.

Nemyslíte si, že lidi obtěžuje, že se vše pořád mění? Přijde jedna vláda a zruší všechno, co udělala předchozí vláda a to se opakuje pořád dokola.

V jistém směru máte pravdu, ale myslím si, že tam je jiná věc důležitá. Když už slíbíte voličům, že něco změníte, tak to máte udělat, ale jednou naráz a pak už to celé volební období nechat být. Proto když mluvíme o zjednodušení daňového systému, provedeme všechny změny naráz a slíbíme voličům, že do toho nebudeme sahat až do konce volebního období. V minulosti jsem tak trošku s nadsázkou řekl, že Poslanecká sněmovna by udělala největší službu lidem, kdyby rok nepřijala žádný zákon. Ono by se pravděpodobně vůbec nic nestalo, akorát by se lidem žilo lépe. Já to nemyslím úplně vážně, ale do jisté míry něco na tom je. Měli bychom být opatrnější v přijímání norem, předpisů, zákonů, které se na nás valí ze všech stran od Bruselu po Prahu a je to něco, v čem se postupně nedá žít.