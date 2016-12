Odborník na ochranu soukromí a bývalý poslanec Oldřich Kužílek namítá, že dosud Česko nemá ani podrobný zákon, který by užívání kamer upravoval. Ze země se tak brzy prý může stát Velký bratr z knihy George Orwella.

„Veliký problém je, že kamerové systémy skenují pohyb veškerého obyvatelstva. Tedy lidí, kteří nic neprovedli, a přesto proti nim takto policie koná, což je protiústavní. Protože policie by měla konat jen na základě existujícího podnětu. Samozřejmě je to boj mezi ochranou soukromí a ochranou společnosti proti nebezpečím,“ řekl Právu.

Podle jeho mínění by se věc mohla dostat až k Ústavnímu soudu a je otázka, jak ten by rozhodl.

„Co považuji za podivné, je to, že data jsou shromažďována tak, že k nim mají přístup i běžné složky policie. Ta data by měla být přístupná jen superspeciálním složkám. V zásadě jen tajným službám. Ale vzhledem k hrozbám terorismu se ta hranice stírá. I tak si lze však představit speciální složku policie na pomezí s tajnou službou,“ řekl Právu.

Pokud ze zvláštních okolností při pořízení záznamu nebude možné jednotlivé osoby identifikovat, lze v obecné rovině uvést, že informace obsažené v záznamech z kamerových systémů nedosahují kvality osobního údaje, neboť z pouhého obrazového záznamu fyzické osoby nelze tuto osobu bez použití dalších doprovodných údajů, v záznamu neobsažených, obecně ztotožnit.

Pokud tedy nebude záznam z kamerového systému možno doplnit dalšími informacemi o zaznamenané osobě, nelze údaje takto získané v obecné rovině vztáhnout k určitému nebo určitelnému subjektu údajů. Ze stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů

Vnitro by mělo podle Kužílka jasně sdělit, jak jsou kamery využívány a co se se sebranými daty dál děje. Nelíbí se mu, že kamery policisté využívají i k běžným záležitostem. „To je přesně ten Velký bratr, který by se neměl připustit,“ dodal.

Pod magistrát spadá 2000 kamer

Pražský městský kamerový systém čítá téměř 2000 kamer. „Jedná se o kamery vybudované hlavním městem Prahou (969 kamer) a kamery, které jsou do tohoto metropolitního systému integrovány (lokální kamerové systémy městských částí a vybrané kamery Dopravního podniku hl. m. Prahy a Technické správy komunikací hl. m. Prahy),“ sdělil Právu mluvčí magistrátu Vít Hofman. „Záznamy jsou uchovávány Policií ČR a Městskou policií s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. Kamery přinášejí bezpečností benefit z hlediska prevence, a to nejen v rámci trestné činnosti, ale také například při ochraně památek,“ dodal.

Na portálu praha.eu jsou také k dispozici videa z dopravních kamer. Díky nim mohou řidiči, zdravotní záchranáři či hasiči určovat svou trasu tak, aby se vyhnuli zácpám. Krizový štáb využívá kamerový systém také v případě řešení mimořádných situací – například při povodních.

Ve druhém největším českém městě, Brně, prochází kamerový systém renovací. „Rozšíření kamerového systému máme v plánu, je to zprojektováno. Budou se instalovat další kamery, ale bez ohledu na aktuální situaci,“ řekl Právu primátor města Petr Vokřál (ANO).

Jeho náměstek pro dopravu Matěj Hollan (Žít Brno) Právu sdělil, že kamery budou mít za hlavní úkol monitorovat dopravu. „Ale jejich umístění by mělo být na křižovatkách. Budou snímat i okolí,“ sdělil. V Brně je prý nyní 137 bezpečnostních kamer, 32 na křižovatkách, 140 v tunelech a 30 na parkovištích. Dalších 16 až 20 kamer bude podle Hollana nově instalováno v rámci programu prevence kriminality.

Tajné služby sledují i mýto

Pod drobnohledem se nacházejí i dálnice. Jak řekl ministr dopravy Dan Ťok (ANO) v ČT, v případě, že by došlo k únosu kamiónu v Česku, tuzemští policisté by díky kamerám věděli, kudy se vozidlo pohybovalo.

„Mýtný systém dokáže docela pečlivě najít podle značky, kde který kamión jel. K těmto informacím mají přístup bezpečnostní složky, tajné služby jak naše, tak i zahraniční v rámci spolupráce,“ upřesnil.

Kamerový systém je v nepřetržitém 24hodinovém provozu. Systém je chopen vyhledat ukradené auto porovnáním SPZ s databází odcizených vozů. Kamera vyfotí auto, popřípadě řidiče a automaticky nahlásí zjištěné vozidlo policii.

Kamery pražského systému slouží také ke sledování dopravy nebo hlídání památek proti vandalům – speciální systém chrání například nejcennější sochy na Karlově mostě, sochu sv. Václava nebo Staroměstský orloj. Narušení ochranné zóny je automaticky hlášeno na nejbližší služebnu městské policie, což se už několikrát osvědčilo.