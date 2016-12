To by mu mohlo výrazně uškodit v další kariéře, například v diplomacii, protože třeba velvyslanci, a velvyslancem chtěl Forejt být ve Vatikánu, prověrku na tento stupeň musejí mít.

Důvodem možného odebrání bezpečnostního osvědčení je obsah videa natočeného u Forejta doma, kde údajně bere drogy a nechává si kvůli sexu přivézt mladé muže.

„Obecně lze uvést, že takovou skutečností, která by mohla mít vliv na platnost vydaného osvědčení, jsou samozřejmě i případné informace o požívání drog,“ sdělil k tomu v úterý Právu bez dalších podrobností mluvčí NBÚ Radek Holý.

Nezjistili žádné riziko?

Zmíněnou nahrávku, kterou žádné z médií nakonec nepustilo na veřejnost, už NBÚ podle informací redakce rovněž vlastní. Úřadu se totiž ozval jeden ze dvou údajných autorů kompromitujícího materiálu, Miloslav Remeň, a nabídl poskytnutí videa.

Minulý týden se pak podle důvěryhodného zdroje Práva z bezpečnostních kruhů Remeň skutečně dostavil a nahrávku lidem z NBÚ poskytl. Ti ji nyní analyzují a už v tuto chvíli je údajně potvrzeno, že jde o autentické záběry, na nichž skutečně vystupuje dlouholetý hradní protokolář.

Ten se již počátkem prosince z osobních a zdravotních důvodů svého místa vzdal, nicméně i prezident Zeman nadále počítal s tím, že by se Forejt mohl dále pohybovat ve vysokých státních kruzích a nakonec se přece jen stát velvyslancem ČR ve Vatikánu. Ostatně Forejt je dál zaměstnancem ministerstva zahraničí.

Jenže nynější šetření NBÚ může vše zhatit. Na celé věci je přitom zarážejících hned několik okolností, kterými se úřad, stále ještě vedený Dušanem Navrátilem, v současnosti zabývá. Mimo jiné fakt, že Forejt získal znovu prověrku jen před několika měsíci, přičemž jeho problém s drogami měl mít údajně delší trvání.

Podle závěrů Bezpečnostní informační služby (BIS), která u žadatelů provádí pro NBÚ operativní šetření, nebylo prý přitom u Forejta zjištěno žádné bezpečnostní riziko, z čehož úřad při obnovení prověrky vycházel.

Lze však předpokládat, že někdo z Forejtova okolí včetně spolupracovníků si mohl něčeho všimnout. Zaměstnavatel, tedy v tomto případě Kancelář prezidenta republiky, by ale měl NBÚ na problém upozornit, to samé pak i česká kontrarozvědka, tedy BIS. Ta však doteď podle informací Práva mlčela a úřad nevarovala.

„Nikdo se na lidi z NBÚ ohledně Forejta neobrátil. A to ani v okamžiku, kdy už údajně to video minimálně měsíc kolovalo mezi novináři, a tudíž o něm musely vědět i dotčené úřady. Neudělala to ale ani biska,“ řekl k tomu Právu důvěryhodný zdroj.

Buďto tedy tajná služba o riziku týkajícím se Forejta nevěděla, což by nebylo příliš pozitivní zjištění, nebo tyto informace měla, ale NBÚ je nesdělila. A to je také špatně.

„Příslušná ustanovení zákona přímo ukládají povinnost zpravodajským službám, ministerstvu vnitra, Policii České republiky neprodleně oznámit NBÚ, pokud zjistí okolnosti nasvědčující tomu, že držitel veřejné listiny přestal splňovat jakoukoliv podmínku pro její vydání,“ konstatoval pro Právo v obecné rovině mluvčí NBÚ.

Sám od sebe nepřišel

Na tento úřad se přitom měl obrátit i sám Forejt, který to rovněž podle zdroje redakce neučinil. „Mohl sám od sebe požádat o odebrání prověrky, čímž by předešel podrobnému prověřování ze strany NBÚ a následně i tajné služby, které se jistě dotkne jeho samotného, ale i nejbližšího okolí,“ doplnil zdroj Práva.

Forejt je již třetím mužem z nejbližšího okolí prezidenta, který má s NBÚ vážné opletačky. Úřad nejprve odmítl koncem loňského roku prodloužit prověrku tehdejšímu šéfovi vojenské kanceláře Rostislavu Pilcovi, počátkem roku pak nedostal osvědčení ani hradní kancléř Vratislav Mynář. Oba pak podali na NBÚ správní žaloby.