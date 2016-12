Pro odvolání Pawlase hlasovalo 27 zastupitelů, proti bylo 13, jeden se zdržel a dva nehlasovali. Feberovou zvolilo primátorkou 26 zastupitelů, proti nebyl nikdo, ale šest zastupitelů se zdrželo a osm nehlasovalo. V jedenáctičlenné radě města Havířov budou mít nyní sociální demokraté šest křesel, hnutí ANO čtyři a lidovci jedno. V zastupitelstvu zaujala nová koalice sílu 24 ze 43 členů.

Odvolání starého vedení města a volba nového trvaly přes dvě hodiny. Výměna se neobešla bez výčitek ze strany komunistů, kteří se dostali do opozice. Nicméně odvolaný primátor Pawlas médiím sdělil, že věří v to, že nové vedení města bude pracovat ku prospěchu občanů. Ale podotkl, že se jejich strana bude snažit posílit a znovu se dostat do vedení Havířova.

„My jsme Havířov postavili, vždy nám patřil a věřím, že ho znovu povedeme,“ reagoval na situaci Pawlas. Podle ČTK chyběli komunisté ve vedení Havířova naposledy v období před volbami v roce 2002. Podle Pawlase o Havířově rozhodl výsledek krajských voleb, v nichž komunisté velmi ztratili a nejsou ani součástí krajské koalice.

Letos již druhá změna ve vedení města



Z postu primátorova náměstka měl být odvolán i komunista Eduard Heczko. Ten však před hlasováním na svou funkci sám rezignoval. Havířovští zastupitelé kromě nové primátorky zvolili i nové náměstky a radní. Za hnutí ANO se náměstkem primátorky stal Josef Bělica a za sociální demokraty Alena Zedníková a Karel Šlachta, který však již náměstkem primátora byl a zastupitelé ho jen ve funkci dále ponechali.

Z rady města zastupitelstvo dále odvolalo komunisty Štefana Langra, Soňu Ryšánkovou Dosedělovou, Alici Hegyii a Tomáše Ptáčka. Na jejich místa byli zvoleni za hnutí ANO Ondřej Baránek, Iveta Kočí Palkovská a Stanislava Gorecká, za ČSSD Eva Radová a za lidovce Bohuslav Niemiec. Na svých postech radních zůstali sociální demokraté Pavel Rapant a Jiří Martinek.

Havířov je druhým největším městem Moravskoslezského kraje. Naposledy se zde vedení měnilo letos v červnu, kdy se rozpadla povolební koalice komunistů s ANO a Hnutím pro Havířov. Od června město vedli komunisté s ČSSD. Volby vyhrála ČSSD před komunisty a hnutím ANO.