Oděv, rukavice i boty nového obleku jsou prošpikované elektronikou. „Například polohu hasiče sledují pohybové senzory, určí jeho pozici i tam, kde není k dispozici GPS,“ upozornil Radek Soukup z výzkumného týmu. „K předávání informací slouží i rukavice, které dokážou změřit teplotu vzdálených předmětů,“ podotkl. Systém čidel monitoruje stav zasahujícího hasiče i prostředí, v němž se hasič pohybuje. „Mimo jiné sleduje okolní teplotu, vlhkost, přítomnost toxických plynů,“ upřesnil vedoucí týmu Aleš Hamáček.

Jako první si oblek vyzkoušeli profesionální plzeňští hasiči. A litují jediného - že jeho uplatnění v Česku zatím není na pořadu dne. „Byl by to obrovský přínos,“ konstatoval Michal Pathy, velitel stanice na plzeňské Košutce. „Hlavní předností obleku je možnost kontroly okolního nebezpečného prostředí bez nutnosti ovládat různé detekční přístroje, hasiči mají volné ruce. A potřebné výstupy okamžitě dostává velitel do svého tabletu,“ vysvětlil Pathy.

Nový zásahový oblek pro hasiče vyvinutý na Západočeské univerzitě, data dostává velitel zásahu do tabletu.

FOTO: Ivan Blažek, Právo

Směr Evropa



Výběrová řízení na zásahový oděv pro hasiče v nejbližších měsících vypíše francouzská Marseille, britský Manchester, německý Dortmund, belgický Brusel a Gent.

„Zatím jde o tendry na deset tisíc obleků za patnáct miliónů eur,“ sdělil Milan Baxa, jednatel firmy Applycon, která je lídrem českého konsorcia, jež oblek vyvíjí.

První a zásadní krok už mají čeští vývojáři za sebou - před několika dny uspěli v mezinárodním takzvaném předkomerčním tendru, oblek prošel i skutečnou zkouškou ohněm ve francouzském hasičském polygonu Aix-en-Provence. České konsorcium jako jediné splnilo všechna požadovaná kritéria. „Postavili jsme mercedes ve své třídě,“ prohlásil Baxa. „Ve světě není lepší a sofistikovanější zásahový oblek,“ myslí si.

Cena: do 1500 eur



Oblek se cenově vejde do požadovaných 1 500 eur (40 500 korun), je až třikrát dražší než normální zásahový oděv. „Sériovou výrobu jsme schopni rozjet okamžitě,“ uvedl Jiří Koželuh ze společnosti Vochoc, která se specializuje na pracovní oděvy a je členem zmíněného konsorcia.

Zmíněných pět evropských měst nebylo vybráno náhodně. „Jsou tam nejprestižnější hasičské stanice daných zemí,“ řekl Právu Soukup. „Třeba hasiči z Marseille mají na kontě nejvíce zásahů při lesních a interiérových požárech v celé Francii,“ dodal.