Nemocným s těžkou formou roztroušené sklerózy pomohou se soběstačností chytré byty

Sám Martin Kouba přijel do Domova sv. Josefa na konci února, zaměstnání získal v červnu a zdá se tu být v rámci možností spokojený. „Ale popravdě, není nad to být doma s rodinou. Manželka a dcera za mnou jezdí každých 14 dní. No co vám budu říkat, měl bych být doma, vydělávat peníze a starat se o rodinu, ne ona o mě. Ale osud se bohužel neptá.“