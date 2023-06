Méně známé příznaky špatného stavu střev

Co se týče plynatosti, k životu běžně patří, člověk si podle odborníků během dne uleví až 40krát. Málokdo tak nadměrné plynatosti hned věnuje zvýšenou pozornost. Pokud se začne objevovat po konzumaci určitých potravin, může to být známkou toho, že střeva nerozkládají potravu tak, jak by měla.