Jak poznat, že je váš spolupracovník energetický upír

Největší známkou toho, že je váš spolupracovník energetický upír, je to, jak se vedle něj cítíte.

„Můžou mít širokou škálu podob, od člověka, který klade příliš mnoho dotěrných osobních otázek, přes kolegu, který má vždy hrozný den, až po toho, kdo vypráví dlouhé příběhy, které se nikdy nezdají mít konec nebo pointu,“ popisuje Howes a dodává, že pokud se po interakci s nimi cítíte unavení nebo se jim snažíte vyhýbat, možná máte co do činění s emocionálním upírem.

Energetičtí upíři si také často stěžují, ale odmítají pomoc. „Tito lidé mají často potřebu ventilovat svoje problémy, ale nemají zájem je řešit. Všechny vaše dobře míněné rady odmítají nebo se je snaží vyvracet a vysvětlují, proč to tak nemůže být,“ doplňuje psycholožka Tanisha Rangerová pro Huffingtonpost .

To je důvod, proč je můžete slyšet neustále mluvit o svém osobním životě a problémech, aniž by si uvědomovali, jak se kvůli tomu cítí ostatní. Často si také můžete všimnout, že se vás tento typ upírů téměř na nic neptá a nestará se o to, jak se vám daří.