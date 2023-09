Doživotní střevní záněty sužují stále více dětí

Krev ve stolici, chudokrevnost, zvýšené teploty. To jsou jen některé příznaky, které ukazují na chronický střevní zánět. Zpozornět by měli hlavně rodiče. Nemocných přibývá, a to hlavně mezi mladistvými a dětmi. Příčin může být podle lékařů vícero, roli sehrává genetika, ale i životní styl a stres.

Článek „Incidence u Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy (záněty a vředy na sliznici tlustého střeva, pozn. red.) je v dětském věku na vzestupu. Když propuknou v dětském nebo adolescentním věku, tak mají těžší průběh s možnými komplikacemi a vyžadují komplexní a intenzivní léčbu," řekl Právu gastroenterolog Milan Lukáš, přednosta kliniky ISCARE a bývalý předseda gastroenterologické společnosti. Podobně to vidí lékařka Katarína Mitrová z pražské mo­tolské nemocnice. „Přestože se zánětlivá střevní onemocnění chronického charakteru nejčastěji poprvé projevují v adolescentním věku, není už výjimkou jejich výskyt u batolat nebo u kojenců," podotkla. Dříve se tato chronická onemocnění objevovala u dvacátníků až čtyřicátníků, teď bývá zejména Crohnova choroba diagnostikována už patnáctiletým. Obě nemoci jsou spojeny se špatným fungováním imunitního systému. Postihují kteroukoliv část trávicího ústrojí, od úst po konečník. I proto mají tito lidé větší riziko rakoviny tlustého střeva. U dětí je ale rozsáhlé poškození trávicí trubice podle lékařů daleko těžší, než je to u dospělých. Proč to tak je, není zatím jasné. Počátek epidemie? Na vypuknutí zpravidla doživotní nemoci má vliv řada faktorů, včetně genetiky. U některých lidí, kteří k tomu mají predispozice, se ale nemusí projevit, zřejmě kvůli vnějším vlivům. Za­tímco u Crohnovy choroby má negativní efekt spíše kouření, minimum pohybu a špatné stravování, například velká konzumace rafinovaného cukru, u kolitidy hraje větší roli citlivá povaha a vyrovnávání se se stresem. „U kolitidy jde o osoby, které mají genetickou vlohu a jsou hodně senzitivní, vázaní na matku, zažívají psychický stres daný různými životními okolnostmi, například školní docházkou, zkouškami, rozvodem v rodině. To je velkým stimulem pro to, aby se choroba objevila," vysvětlil Lukáš. S ekzémem se v ČR léčí 234 tisíc pacientů Spouštěčem podle něj může být i časté užívání antibiotik. Díky dostupné léčbě ale mohou nemocní žít plnohodnotně. Léčba zklidňuje projevy nemoci a brání definitivnímu poškození střeva. U dětí se snaží gastroenterologové vyhnout náročné léčbě kortikosteroidy, která se po­užívá u dospělých. Dostupná je i imunosupresivní a biologická léčba. „Dítě, které je unavené, chudokrevné, občas ho bolí bříško a neroste, by se nemělo odkazovat na probiotika a nějaké výživy. Pokud trvá nepříznivý stav několik týdnů, mělo by být vyšetřeno," doporučil Lukáš. Totéž lze vztáhnout i na dospělé. Podle předsedy odborné společnosti Ilji Tachecího se chronické střevní záněty objevují stále častěji i u dospělých. „Je to problém, který by se dal nazvat počínající epidemií. Máme naštěstí k dispozici účinné preparáty na bázi biologické léčby, které jsou v Česku dostupné," řekl Právu. Prevence je podle něj velmi obtížná, ale pomoci může i zdravější životospráva. Chronickými střevními záněty trpí v Česku asi 70 tisíc lidí.