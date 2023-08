Vztahová amnézie aneb Když partner zapomíná na důležité věci

Vztahová amnézie spočívá v systematickém zapomínání okamžiků, událostí, zážitků či jiných situací, které jsou přitom pro druhého ve vztahu důležité. Nemusí jít přitom o nevšední události, ale i každodenní okamžiky. Stejně tak se může jednat o pozitivní záležitosti, jako o nepříjemné diskuze či situace. Zkrátka jeden z partnerů má problém si zapamatovat něco, co je pro druhého po emocionální stránce podstatné.

Často jde přitom jen o to, že každý události zpracovává, cítí a prožívá jinak, tudíž ani jejich vzpomínky nejsou stejné. To, co tedy pro jednoho může být důležité, pro druhého tomu tak být vůbec nemusí. Paměť každého z nich se tak může značně lišit, kvůli čemuž často vznikají mezi nimi spory. Ve skutečnosti tak nemusí mít pravdu ani jeden z nich, protože každý tu konkrétní věc prožil po svém a tedy jinak.

Někdy ale za vztahovou amnézií může stát i nedostatek zájmu, a to především tehdy, když se z láskyplného vztahu stala rutina. V takovém okamžiku je pro mnohé jedince těžší si cokoliv zapamatovat, protože se na to nedokážou dostatečně soustředit a jsou nepozorní. Lidé si totiž mnohem lépe zapamatovávají vše, co je spjaté s intenzivní emocí. Jakmile tedy došlo k pohasnutí emocí a ze vztahu se stává zvyk, i paměť selhává častěji.

Proč nemůžeme věřit vlastní paměti

Ke vztahové amnézii mají blízko často i lidé s určitými osobnostními rysy. Zatímco jeden si je schopen pamatovat naprosto vše, jiný má tendenci vše zapomenout. U prvního z nich odborníci hovoří o neurotických rysech, u druhého o převažujících schopnostech života v přítomnosti. Pro toho prvního je tedy zásadní zapamatovat si každé slovo i zážitek, a pokud to nemá partner stejně, cítí se dotčeně, naopak pro toho druhého není důležité, co se stalo v minulosti, svou pozornost zaměřuje jen na přítomnost.

V některých vztazích jeden z partnerů předstírá, že si nepamatuje relevantní události, a to pouze za účelem manipulace s tím druhým.

Někdy ale za vztahovou amnézií mohou stát i strategie emoční manipulace. Tvrzení, že si jedinec něco nepamatuje, může být tedy jen nástrojem, jak se vyhnout odpovědnosti či jak získat jiný druh výhody apod. Pokud to praktikuje často a systematicky, může to vést až k tomu, že partner začne pochybovat o vlastním úsudku a bude vydán na milost a nemilost druhému. Odborníci v této souvislosti hovoří o gaslightingu.

Dopady vztahové amnézie?

Pokud jeden z partnerů si na daný okamžik pamatuje a druhý ne, může se stát, že se kvůli tomu první bude cítit uraženě a zraněně. Může ho přepadat pocit, že je ten druhý nebere vážně, neváží si jejich společného času a nejsou pro něj prioritou.

Na druhou stranu ten, kdo má amnézii se může cítit pod tlakem a nerozumí všem těm výčitkám, kterými je zahrnován. Obvinění z nedostatku lásky je může urazit stejně dobře.

Ne náhodou může právě tento problém za celou řadu konfliktů a hádek.

Co s tím?

Vždy záleží na tom, co je příčinou amnézie, což odhalit není vždy úplně snadné. Pokud se jedná o nedostatek pozornosti, bude tento postoj patrný i v jiných aspektech vztahu. To samé může platit i u manipulací. V těchto případech je tedy vždy dobré zvážit ukončení vztahu. Může to být totiž jediný způsob, jak si uchovat vlastní integritu. Pomoci může i vyhledat odborníka a zvážit s ním všechny možnosti.

Pokud ale vztah jako takový funguje, pak za ztrátou paměti obvykle stojí zbylé důvody. V tomto případě je důležité začít o problému otevřeně mluvit a najít společně řešení, jak na tyto věci pohlížet.

I když si partner nepamatuje stejné události nebo okamžiky jako vy, nebo si je pamatuje trošku jinak, ještě to neznamená, že vás nemiluje či si vás neváží. Často může jít skutečně o banální problém, a pokud se nad tím společně dokážete zasmát, pak to je známka, jak moc dobrý vztah mezi sebou máte.

Zkuste si o tom v klidu popovídat, případně nalézt společný kompromis. Zapomeňte jednoduše na to, že druhý bude přemýšlet a zpracovávat věci stejně jako vy.

Zapomínání je ve skutečnosti forma učení. Mozek si dělá prostor na důležité věci