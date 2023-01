Proč potřebujeme svého Pygmaliona aneb Když pozitivní očekávání podpoří pozitivní výsledek

Ve slavném experimentu nazvaném Pygmalion in the Classroom, tedy Pygmalion ve třídě, vědec Robert Rosenthal s učitelkou L. Jacobsonovou ukázali, že na tom, jak nás ostatní vidí, záleží už od dětství. Žáky základní školy nechali vyplnit IQ testy, předmětem studie však nebyla inteligence žáků, ale chování učitelů a jeho efekt na děti.

Důkazů, že to tak opravdu funguje, mají vědci napříč různými obory řadu. K Pygmalion efektu neodmyslitelně patří i experiment, ve kterém měli studenti provést bludištěm krysy, jež byly také náhodně rozděleny na inteligentnější a na ty „hloupé“. Studenti ovšem věřili, že je to pravda, a při tréninku se podvědomě vůči krysám podle toho i chovali. A hádejte, jak to dopadlo? Krysy s nálepkou „chytré“ závod vyhrály.

„Studenti svá očekávání vkládali do krysy, u níž předpokládali úspěch. Tato očekávání ovlivnila výsledky učení hlodavců, ačkoli obě skupiny by měly dopadnout víceméně stejně,“ říká psycholožka Michala Stražovská s tím, že koncept sebenaplňující předpovědi tedy byl potvrzen i na jiné než lidské úrovni.

„Zrazování blízkých nebo kolegů v práci od cíle, kterého chtějí dosáhnout, může mít na jejich konečný výsledek velký vliv, aniž byste si to uvědomovali. Vzpomeňte si, jak na vás samotné působí povzbuzení, taková ta pomyslná herda do zad, určitá forma povolení Jdi do toho! A co s vámi udělá pochybovačný tón, nebo dokonce otázka – A ty si fakt myslíš, že to dokážeš?“