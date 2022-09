Objetí - jednoduchý způsob, jak si zlepšit náladu i pohled na svět

Objímáte své blízké či přátele, kdykoli máte možnost? Po pandemii koronaviru možná ještě o něco víc? Nebo naopak patříte k lidem, kterým takové vyjádření nic neříká? Patříte-li do druhé skupiny, možná by stálo za to věc přehodnotit, i tak obyčejný lidský úkon jako objetí podle výzkumu přináší do života výhody.

Foto: Profimedia.cz I tak obyčejné gesto jako objetí může ovlivňovat celkový pohled na život i každodenní náladu.

Mnohé věci v životě považujeme za samozřejmost. Ovšem stačí nečekaná událost a vše je jinak. Pandemie koronaviru nám to jasně ukázala. Nikdo nečekal, že bude muset omezit fyzický kontakt. Chvíli se to dalo vydržet, jenže pak i obyčejné gesto, jako moci někoho obejmout, získalo na důležitosti a chybělo o to víc. A není se čemu divit, kromě „komunikačního uspokojení" má objímání i další řadu výhod. Nedávná nová studia si vytyčila zjistit, jaký přesně je vztah mezi objímáním, náladou a celkovou životní spokojeností člověka. Již dříve totiž bylo prokázáno, že objímání snižuje nejen stres, ale rovněž pozitivně ovlivňuje zdraví několika způsoby, včetně snížení krevního tlaku. V aktuální studii, publikované ve vědeckém časopise Journal of Nonverbal Behavior, ovšem chtěli vědci zjistit, jaký vliv má objímání na obecnou životní spokojenost a každodenní náladu. „S mými kolegy jsme použili výzkumnou metodu nazvanou Ecologial Momentary Assessment (zkráceně EMA) na 94 dospělých dobrovolnících. EMA znamená, že dobrovolníci nebyli pozváni do laboratoře a testováni přímo tak, jak bývá u podobných studií zvykem. Místo toho jsme využili krátký online dotazník, kde vypisovali aktuálně údaje o objímání, náladě a životní spokojenosti po dobu jednoho týdne. Podle nás tato metoda realističtěji zachycuje každodenní chování ve srovnání se zmíněnými laboratorními průzkumy, kdy bývají lidé často stavěni do uměle navozených situací," uvádí pro Psychology Today Sebastian Ocklenburg, profesor výzkumných metod v psychologii na katedře psychologie soukromé vysoké školy MSH Medical School v německém Hamburku. Jejich vědecký tým zaznamenal několik (ne)překvapivých zjištění. Dnem objímání je sobota V průměru se účastníci studie objímali asi šestkrát denně, ovšem mezi jednotlivci byly výrazné rozdíly. Zatímco někteří neobjali ve sledovaném období nikoho, jednoznačný vítěz se podle svých údajů objímal 150krát. Statisticky zajímavé je podle vědců i to, jak jednotlivé dny ovlivnily počet objetí. Nejvíce se jich odehrálo v sobotu (10), s menším odstupem pak v neděli (9). Nejméně pak bylo v pondělí, úterý a ve středu (jen 4), zatímco s blížícím se víkendem se četnost ve čtvrtek a pátek (6) opět jemně zvyšovala. Magické číslo 4 Výzkumný tým rovněž zjišťoval, jaký počet lidí účastníci objali. Vysokého počtu lze dosáhnout logicky buď tím, že budete objímat stále jednoho člověka dokola, nebo pokaždé někoho jiného. A právě tento údaj vědce zajímal. V průměru se ustálil na hodnotě 4 lidí. Nejvíce „jednotlivců" bylo objímáno opět v sobotu, kdy máme logicky nejvíce času na setkání s rodinou či přáteli a objímání je tak součástí dne. Čím více objetí, tím lepší nálada Odborníci rovněž zjistili, že lidé, kteří se více objímali, měli lepší náladu, a rovněž se cítili méně osamělí. Vliv na to měly i různé osobnostní rysy, zejména pak neuroticismus. Jednoduše řečeno – lidé s nízkými sklony k emocionální labilitě (méně neurotičtí) se objímali více. Stejně tak se nechají objímat častěji. Větší pozitivum pro singles než pro páry Jeden z nejzajímavějších výsledků pak podle Ocklenburga vyšel z analýzy, která brala v potaz partnerský vztah. Co se týče lidí aktuálně zadaných, nebyla zjištěna nijak významná spojitost mezi objímáním a celkovou životní spokojeností. U singles byl takový vztah naopak viditelný výrazně. Podle Ocklenburga se nabízí jednoduché vysvětlení – lidé v páru mají obecně více fyzické blízkosti a pozitivních doteků, tudíž jim další objetí „navíc" nemusí připadat tak významné.