Když do života vstoupí osamělost

„Můžeme být sami, a přesto si to užívat. Vedle toho ale v životě každého z nás nastanou i chvíle, kdy se budeme cítit osaměle. Pokud se to naučíme rozpoznat, dokážeme s tím i lépe bojovat,“ cituje její sdělení server deníku Daily Mail .

Podle komentářů pod jejím příspěvkem to vypadá, že mnoho lidí v životě zažívalo či stále zažívá osamělost, aniž by to ale dokázali správně pojmenovat. Dostatečně to vystihl jeden příspěvek: „Často tyto ukazatele ignorujeme a myslíme si, že nejde o velký problém, ale on je velký.“ Mnoho dalších diskutujících pak přiznalo, že v některých, nebo dokonce všech bodech, poznávají své vlastní pocity.