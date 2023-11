Žena si vypěstovala vlastní džíny. Zabralo jí to tři roky

To, že se nejedná o jen tak ledajaké džíny, je znát na první pohled. „Hrubá struktura na kapse je výsledkem jiné kvality lnu. Nitě se v procesu tkaní stále lámaly, ale nyní si myslím, že to bylo ku prospěchu a kalhoty jsou tím jedinečné,“ říká Justine Aldersey-Williamsová v rozhovoru pro Telegraph .

Učitelka z Velké Británie se rozhodla pro vlastní výrobu na popud své 24leté dcery, která trpěla úzkostmi ze změny klimatu. „Vyvolalo to ve mně nutkání udělat víc.“

Až dosud Justine nosila džíny Community Clothing, vyrobené ze 40 procent z recyklované bavlny v britských továrnách. „Bylo to to nejlepší, co jsem mohla sehnat, ale stále jsem nebyla spokojená,“ prozrazuje.