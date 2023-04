Snubní prsteny z dílen českých designérů

Šperkařka Janja Prokić, jejíž butik najdete na Malé straně v Praze, patří mezi vyhledávané české designéry. Do jejího portfolia již dlouhodobě spadají i snubní prsteny.

„Letos jsem se rozhodla vytvořit reedici našich stávajících snubních prstenů, které patřily v průběhu posledních let k nejoblíbenějším kouskům. Využila jsem symboliku v nich ztvárněnou, propůjčila jsem jim však modernější technologické zpracování a na novou úroveň se posunula i jejich výtvarná stránka,“ popisuje designérka.

Kolekce Love is in the air se rozrostla o nové zásnubní a snubní prsteny, které jsou nádherným symbolem láskyplného kouzla. První linií jsou prsteny v podobě větviček, které jsou ztělesněním růstu, vzkvétajícího vztahu a prolínání mezi partnery.