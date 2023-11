Podzim ve stylu českého designu: Oblečení, šperky a kabelky

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Svůj byznys tehdy začala s jediným produktem, mikinou The Hoodie, která se během pár měsíců stala bestsellerem. S rostoucí oblibou značky se do jejího portfolia záhy přidaly nové střihy i materiály.

„Každý náš produkt vznikal a stále vzniká v mém ateliéru,“ prozrazuje Nela a dodává, že pro spolupráci si vybírá jen lidi, kteří milují to, co dělají: „Vkládají pak do své práce dobrou energii, která doputuje až k zákazníkovi. V šílených podmínkách by přece nemohlo vzniknout nic, co člověku přinese pohodu.“