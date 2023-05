Nemocné zuby škodí celému tělu

Často tápeme i v tom, co se vlastně v „nevyčištěné“ dutině ústní děje a co to může způsobit. Pokud si zuby nečistíme pravidelně a nevěnujeme tomu dost času a péče, usazují se především na hůře přístupných místech, tedy mezi zuby, na spojnici mezi zubem a dásní a také na zadních stranách, nečistoty a lepkavý zubní plak. Ten je kromě složek slin a zbytků potravy tvořen bakteriemi, jež škodí nejen zubům, ale mohou pronikat i dále do těla.