Návrhář Michael Kors věnoval svou nejnovější kolekci své matce

Návrhář Michael Kors se rozhodl představit svoji nejnovější kolekci v rámci Týdne módy v americkém New Yorku (7.-13. září). Místo mola si vybral nábřežní promenádu lemovanou růžovými květy s oslňujícím panoramatem New Yorku v pozadí. Samotná kolekce pak odkazovala ke společným zážitkům, které návrhář prožil se svou zesnulou matkou během cest do zahraničí.

Přehlídka Michaela Korse na Týdnu módy v New YorkuVideo: AP

Článek „Všichni z nás sní o dovolené," řekl návrhář před přehlídkou a vysvětlil, co se stalo inspirací pro jeho aktuální kolekci, která se nese ve znamení plážového glamour stylu. Návrhář při tvorbě myslel ze všeho nejvíc na Joan Korsovou, svou matku, která zemřela letos v srpnu ve věku 84 let. Bývalá modelka, která pracovala například pro značku Revlon, měla na svého syna silný vliv po celý jeho život, jak uvedl. „Moje matka byla opravdu mou hlavní múzou, mojí největší podporovatelkou," řekl Kors pro agenturu AP. „Ona a já jsme spolu cestovali po světě a mám tolik neuvěřitelných vzpomínek na dovolené s ní. Byla to žena, která porušovala pravidla. Do kanceláře si například brávala tepláky. Myslím, že ji móda vždy bavila a opravdu se v ní vyznala." Jak vypadají současné „It girls", které kralují světu módy Na mole se tak prošly modelky v outfitech, které odkazovaly k 60. a 70. letům minulého století. Nechyběly krátké minišaty a šifonové letní šaty. Co se týče materiálů, kolekci vévodila bavlna, kašmír a krajky. Nechyběly ani háčkované modely. Na mole se objevila například modelka Iryna Shayková nebo Ashley Grahamová. Kors dále poznamenal, že je velkým fanouškem filmů, divadla a hudby. Ačkoli mnohé celebrity obléká na červené koberce, dodal, že cítí zvláštní uspokojení, když vidí celebrity oblékat se do jeho návrhů v rutinnějších prostředích. „Největší kompliment je, když někdo nosí něco mého na každodenní bázi," řekl. Přehlídka se konala na malebném místě podél řeky East River v brooklynském parku Domino pod mostem Williamsburg Bridge. V první řadě nechyběl celý zástup celebrit v čele s herečkou Halle Berryovou, Blake Livelyovou, Olivií Wildeovou, zpěvačkou Ritou Orou a dalšími.