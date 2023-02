Nakrmit ovce či alpaky, ostříhat je a šít. Chovatelky jako špičkové designérky

„Prvním argumentem pro vlnu je její trvanlivost. A je mnohem snazší na údržbu než jiné materiály. Oblečení není třeba tak často prát, stačí ho dát po sezoně do čistírny anebo jen provětrat. Skvrny lze čistit lokálně například žlučovým mýdlem,“ tvrdí Linda Havrlíková, jednatřicetiletá designérka na volné noze žijící na usedlosti u Lhotky na Berounsku, kde se stará o stádo dvaceti ovcí.

Autorský kabátek, který má na sobě při rozhovoru, poznám z fotek v jejím e-shopu na první pohled. „To je prototyp do chléva,“ ironicky potvrzuje můj odhad.

Linda Havrlíková je jednou z mála českých zpracovatelů, kteří si proces výroby nastavili téměř od A do Z. Čili komplexně od chovu až po finální produkt.

„V Česku jsou buď lidé, kteří mají vlastní chov ovcí a vlnu prodávají dál, nebo tací, co ovce chovají a rovnou vlnu zpracují, anebo zpracovatelé vlny bez vlastního chovu,“ popisuje Vladimíra Křenková ze Svazu chovatelů ovcí a koz.

Například designérka Martina Janků ručně plete z importované alpačí vlny pod značkou Svetry z Jeseníku. Těch, kteří se pustili do obdobné lopoty jako Linda Havrlíková, je přitom v tuzemsku jen pár.

„To je právě pěkné, že vidíte celý koloběh,“ usmívá se osmačtyřicetiletá absolventka hotelové školy, kterou osud krátce po maturitě zavál do Švýcarska, kde se seznámila s nynějším chotěm, s nímž tvoří pár přes třicet let.

„Velmi se mu líbilo v Česku a po intenzivních letech, kdy se pohyboval v oblasti sportu, toužil po klidu. Koupili jsme si tuto usedlost a postupně ji začali dávat dohromady. A splnili si sen, když jsme si pořídili alpačenky plemena huacaya, které se nám odjakživa líbily,“ říká paní Rieserová, u které nejen rozkošná zdrobnělina dává tušit lásku k těmto tvorům pocházejícím z pohoří And.

„Jsou to přátelská zvířata, takřka uklidňující, nejen děti je milují,“ vyjmenovává důvody svého zalíbení. Tím byla i nenáročnost chovu. Alpaky jsou spokojené na dostatečně velkém pozemku s pár přístřešky a hlavní stájí (v Alp Rieser se mohou pohybovat na deseti hektarech) a při neustálém přísunu sena.

„Původně jsme měli pár kusů na maso, což mě trápilo. Přemýšlela jsem, jak to zařídit, abychom je mohli mít nastálo, a ne pouze na rok, než půjdou na porážku.“

Zrodil se tak nápad pracovat s vlnou. „Spousta lidí skončí tak, že si jen něco podomácku háčkují, ale nedotáhnou to dál.“ Prošla proto kurzem práce na stroji a doplnila si zemědělské minimum, byť to nejzásadnější se prý beztak naučila za pochodu.

Tomu, než se svetr či kabát dostanou k zákazníkovi, předchází složitý proces. Jeho prvním bodem je logicky stříhání vlny, ke kterému chovatelé nepřistupují u různých zvířat ve stejný čas. Linda Havrlíková, která nechává dožít poděděné křížence všech možných plemen, k nimž si přikoupila vyšlechtěné merinolandschaf s kvalitnější vlnou, stříhá ručně, a to už na podzim. Stejné období volí i Klára Blažková chovající výhradně shetlandské ovečky.

Zákonná povinnost je stříhat jednou ročně. Některá plemena je ale nutné zbavit srsti i dvakrát za rok, příliš dlouhá vlna se totiž stává obtížně zpracovatelnou. Neostříhané ovce by se jinak potýkaly s váhou objemné srsti, která by jim mohla přivodit zdravotní problémy, například bolest kloubů.

„Přijde na to, jaké je počasí. Musíme dbát na to, jestli nemají přijít mrazy, aby nenastydly,“ zmiňuje paní Rieserová s tím, že před létem mají být zase holátky, aby v horkých dnech vydržely. „Asistuje u toho až šest lidí, alpaky stříhání moc rády nemají.“ Zároveň se těmto čtyřnožcům upravují paznehty i brousí dolní zuby.

Klára Blažková využívá profesionálního střihače, který má know-how, jak ovci srst efektivně zkrátit do pouhé půl minuty, aby se příliš nestresovala.

„Jehňátka bývají vyděšená, nechápou, o co jde. To sedmiletí mazáci už vědí a téměř se střihači nastavují,“ ubezpečuje a dodává, že je legrační sledovat, jak se ovce po stříhání ve stádu navzájem nepoznávají.

Rouno si poté nechávají vyprat a s výjimkou paní Rieserové, která vše zpracovává sama, odvážejí do přádelny, kde si hlídají, aby nedošlo k použití chemických látek během zpracování. Linda Havrlíková nedá dopustit na tkalcovnu Kubák v jihočeském Strmilově, Klára Blažková ji nedávno vyměnila za biofarmu Přestání u Karlových Varů. „Ráda bych měla vše v top biokvalitě, čehož se ve Strmilově nedařilo dosáhnout,“ vysvětluje Blažková.

„Vzorované svetry se lidem líbí, ale moc se neumí nosit. Trendem jsou minimalistické jednobarevné kousky,“ míní Blažková, která by ráda v budoucnu vytvořila jakousi databázi ovcí s příběhem, aby si zájemci mohli konkrétního jedince zarezervovat na svetr. Každé zvíře je totiž prý osobité.

Plstění, na které je ideální spíše hrubší rouno, se nevyhýbá ani paní Rieserová, která opět vše dělá vlastníma rukama - takto vyrábí kupříkladu náušnice, vložky do bot, prostírání anebo panenky na hraní a míčky: „Na přání vytvořím prakticky cokoliv. Upletla jsem už i vlněné šaty, sukně nebo ponča.“

Do šuplíku se vzhledem ke zdlouhavosti práce příliš nevyplácí tvořit ani zbylým dvěma. „Některé svetry na míru mi zaberou i čtyři dny. U stroje přitom vydržím okolo pěti hodin denně, je to namáhavé na ruce i na oči,“ říká Klára Blažková.

Na komplikovanějších svršcích Linda Havrlíková spolupracuje s krejčovou, sama na ně už někdy nestačí: „Občas přijde člověk, že chce okopírovat kabát, který mu visí doma, ale rád by jej měl z kvalitnější látky, aby mu vydržel.“

Vlna údajně kouše - takovému tvrzení už se všechny tvůrkyně spíš zasmějí. „I z ovcí chovaných u nás se dá zpracovat velmi jemná příze. Důležité je mít dobré plemeno. A pak se to odvíjí od zpracování. Mykaná vlna kouše, česaná ne. Hrubost látky se vytrácí i obnošením,“ soudí Klára Blažková, s níž druhá chovatelka ovcí souhlasí.

„Vlákna se tím obrousí a takzvaně si lehnou. Příze ale může kousat především proto, že jsme u nás zlikvidovali velkou část technického zázemí na zpracování. Pro zpracování v dostupném množství nám tu zůstaly převážně stroje na mykanou přízi, u níž vlákna nejsou perfektně urovnána do jednoho směru, ale vyčuhují,“ postěžuje si Linda Havrlíková, která o změny v oboru usiluje kooperací s Asociací textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK).

„Linda Havrlíková je v tuzemsku jedna z mála, která se vlnu snaží uchopit jako téma. Po roce 1989, kdy se textilní trh výrazně změnil, u nás nebyl nikdo, kdo by se vlně na řemeslné úrovni soustavněji věnoval,“ konstatuje ředitel ATOK Jiří Česal, podle něhož česká vlna nikdy nedosáhne kvality materiálu importovaného z Austrálie nebo Nového Zélandu.

„Zákazník za posledních třicet let trochu, řekl bych, znáročněl. Rolák, který štípe, jaký se u nás před sametovou revolucí vyráběl, už by si na sebe nikdo nevzal,“ uvádí ředitel Česal s tím, že soudobé úsilí designérek vnímá víceméně jako restart, než že by v devadesátých letech došlo k razantnímu úpadku.