Módní lekce podle Davida Beckhama

„Becks“, jak se Davidovi od 90. let přezdívalo, býval stejně známý sexy fotkami z kampaní Emporio Armani jako svými schopnostmi na fotbalovém hřišti.

Rád nosil kůži, objevoval se na obálkách gay časopisů, a přesto byl po celém světě oslavován jako heterosexuální sexsymbol. Dokonale upravené vlasy a nehty, pánská kosmetika v koupelně, to byly znaky pravého muže a David Beckham je dokonale splňoval.

Jaké Beckhamovy módní momenty se zapsaly do historie módy?

Jedním z nejvýraznějších byla bezesporu svatba s Victorií Adamsovou v roce 1999. Na slavnostní recepci se novomanželé sladili do fialového oblečení; David oblékl dvouřadý oblek zdobený látkovými květy a „Posh“ vsadila na šaty ve stylu mořské panny rovněž s květinovou ozdobou. Tento odvážný krok posunul hranice tradičního pohledu na svatební oděv a ukázal, že i v tak slavnostní chvíli lze vyjádřit individualitu a vlastní vkus.

View this post on Instagram

Dalším odvážným módním momentem bylo, když se objevil po boku Victorie v černobílém sarongu, který oblékl přes černé kalhoty. Tento tradiční oděv z jihovýchodní Asie ukázal jeho otevřenost vůči různým kulturám a odvahu experimentovat. David Beckham dal jasně najevo, že móda by neměla být omezována žádnými hranicemi a může sloužit jako prostředek vyjádření.

View this post on Instagram

Stejné je to u kožených outfitů. Tento trend je spojen s přelomem tisíciletí a filmem Matrix (1999) a Beckhamovi nemohli zůstat pozadu. David s Victorií vynesli svého času kožené modely snad na sto způsobů a nutno podotknout, že většina z nich by sklidila úspěch i nyní, kdy se trendy 90. let opět nosí ve velkém.