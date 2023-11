Krok za krokem k domácnosti bez odpadů

Záleží na přístupu každého. Chcete-li utrácet a pořídit si nové a drahé zero waste vybavení, můžete se ztratit v tisících. Ale o tom zero waste styl života není a ani by být neměl. Žít šetrně neznamená žít draze, ale vážit si věcí a surovin, ze kterých byly vyrobeny. Nákup něčeho nového by měl probíhat s rozmyslem.