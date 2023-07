Kateřina Ujfaluši září v Ulici, herectví ji ale zatím příliš neláká

Toužila jste zahrát si komplikovanou postavu. Vaše Žofka v seriálu Ulice to má komplikované dost. Splnil se vám sen?

Určitě, vždycky jsem chtěla hrát nějakou zajímavou roli a vyzkoušet si něco nového, co neznám. Díky té roli jsem se dověděla víc o lidech, kteří trpí psychickými problémy a sebepoškozováním, už si umím představit, co prožívají. Je to pro mě zajímavá zkušenost.