Gabriela Dědičová: Vytěžený a vyrobený diamant od sebe nerozeznáte

Nicméně brzo jsem zjistila, že fungování této společnosti mi nevyhovuje, a jednoho dne jsem si zkrátka řekla, že zkusím vlastní cestu, pojedu do Antverp, najdu si dodatele a založím vlastní firmu. Byla to celkem naivní představa.

Druhou metodou je CVD (Chemical Vapor Deposition), kdy se do reaktoru umístí diamantové semínko. Ve vakuu se vstřikuje plyn, který je bohatý na uhlík (metan), jenž se za pomoci mikrovln rozloží do plazmatického stavu (na jednotlivé atomy uhlíku) a ty sesedají na diamantové semínko, které pak roste. Výroba je ale velice nákladná a spotřeba energie je značná. Snahou je proto vždy používat energie z obnovitelných zdrojů – vodní, solární, větrnou.

Do výzkumu lab-grown diamantů investuje nemalé peníze i Leonardo DiCaprio. Vy jste se do obchodování s těmito šperky pustila v České republice jako první. Jak si Češi na tyto novinky zvykají?

Každý šperk na zakázku je opravdovým unikátem. Stále u nás v dílně posouváme možnosti šperkařského umění. Ať už se jedná o snubní prsten s neobyčejným příběhem, nebo tvorbu náhrdelníku ve tvaru tenisové rakety s elegantním výpletem s diamanty. Jsem velice pyšná na vše, co jsme dokázali. Nyní pracujeme například na prstenu ve tvaru květiny s okvětními plátky. Zákazník si u nás může říci, co by mu udělalo radost, a my rádi vyhovíme.