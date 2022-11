Diamanty jsou věčné, ale jejich zdroje vyčerpatelné. Barevných kamenů je velmi málo

Diamant je jeden z nejtvrdších přírodních minerálů, je to vlastně krystalická forma uhlíku, podle různých teorií vzniká ve svrchním zemském plášti za velmi vysokých teplot. Vzniká v hloubce až dvou set kilometrů, našly se ale i diamanty v hloubce 700 km.

„Co se týká geneze diamantů, tak dodnes není zcela ověřená. Diamanty se takto vytvořily před miliony lety, vědci nejsou schopni toto detekovat, protože se to od té doby neopakovalo, proto se vychází z teorie,“ řekl Novinkám klenotník Alojz Ryšavý.

„Barevných diamantů je méně než takzvaně bílých. Jako bílé označujeme zpravidla diamanty, které jsou zařazeny do škály D-Z, kdy D znamená výjimečně bílý, je tedy na vrcholu stupnice, a naopak Z jako zbarvený, tedy nažloutlý, nahnědlý nebo našedlý,“ vysvětlil Novinkám graduovaný gemolog, soudní znalec v oboru drahé kovy a kameny Jaroslav Jiránek z České gemologické laboratoře.

Modrý diamant – rovněž velmi vzácné zbarvení, které symbolizuje čistotu a vnáší harmonii do vztahů. Těží se především v Jižní Africe.

Do šperkařství míří z vytěženého množství pouze 30 procent diamantů. Zbytek jde do technologií.

„Z oněch 30 procent je pouze 1 procento těch barevných, je to opravdu minimální množství. Po vytěžení kamene se vyhledává co nejoptimálnější tvar, aby se vytěžila co největší část, proto mají diamanty různé tvary,“ vysvětluje Ryšavý a dodává, že šperky z diamantů se brousí vždy ručně.