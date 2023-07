Dominique Alagia: Cítím v sobě své italské kořeny

Váš tatínek je Ital, maminka Češka, část dětství jste trávila v Itálii. Cítíte se víc jako Češka, nebo jako Italka?

To je pro mě docela těžká otázka. Cítím v sobě oboje, vyrostla jsem v mixu dvou kultur, což beru jako výhodu. Pokud bych musela jednoznačně odpovědět, asi bych řekla, že trochu víc mám v sobě toho italského.

Narodila jsem se v Česku, ale když jsem byla malá, trávili jsme s rodiči a mojí starší sestrou v Itálii hodně času. Rodiče tam měli dům, jezdili jsme do něj vždycky na celé léto a někdy zůstali i delší dobu. V Itálii mám hodně příbuzných, a to nejen z tátovy strany. Maminčina sestra dvojče si taky vzala za muže Itala, takže mám i z její strany italské bratrance. Itálii miluju.

Kde se vaši rodiče seznámili?

Táta přišel do Česka kvůli svému podnikání. Do mamky se zamiloval na první pohled a asi ji pak trochu pronásledoval. (směje se) Telefonoval jí i do práce a naháněl ji, aby s ním někam šla, prostě typický Ital. Mamka nakonec kývla, možná spíš proto, aby se ho zbavila. Ale pak se zamilovala i ona a nakonec s tátou odjela do Itálie a vzali se. Přitom jí bylo teprve osmnáct!

Stejně jako teď vám. Umíte si představit, že už byste se vdala?

Absolutně ne! Táta byl starší, i když jen o pár let. Z Itálie se pak vrátili do Česka. Mamka má rodinu na Moravě, na Slovácku, kolem Zlína a Uherského Hradiště, takže přirozeně zamířili tam. V Praze jsem teď z rodiny jediná. Bydlím už s přítelem v pronájmu, mamku, ségru i další příbuzné mám pořád na Moravě. Rodiče se rozvedli a táta je teď pracovně trvale v Dominikánské republice. Pořád se ale stýkáme, a když můžu, jedu domů na Moravu.

Váš přítel Honza Michálek je také úspěšný influencer. Berete to jako výhodu?

Myslím, že to výhoda je, jeden pro druhého máme pochopení. Chápe, že musím udělat nějaká videa, nafotit fotky a podobně. Jediná nevýhoda je, že influenceři pracují víceméně pořád, takže na sebe nemáme tolik času. Ale je fajn, že si můžeme vzájemně pomáhat.

Rozhovor budou číst i lidé, kteří se na sociálních sítích běžně nepohybují a vaše kanály na TikToku ani na Instagramu nesledují. Popsala byste pro ně, co přesně děláte?

Na sociální sítě točím krátká videa, která jsou lifestylová nebo nějakým způsobem zábavná. Týkat se mohou líčení, módy, péče o sebe, cestování nebo jídla, někdy ve videích i zpívám, tancuju. Hodně oblíbené hlavně na TikToku jsou moje tutorialy, což jsou videa, v nichž ukazuju, jak se hezky nalíčit nebo jak si upravit vlasy.

Foto: Petr Horník, Právo Dominique Alagia

Podobně zaměřená videa točí na sociální sítě hodně slečen, ale málokomu se podaří zaujmout tolik lidí jako vám. Na TikToku máte přes osm set tisíc sledujících, na Instagramu více než tři sta tisíc. V čem tkví tajemství vašeho úspěchu?

Myslím, že je to hodně o tom, jestli komunikujete a chováte se tak, abyste byla lidem blízká, jestli působíte autenticky a ukážete svoje soukromí takové, jaké ve skutečnosti je. Třeba i s tím, že máte někdy špatný den.

Ve svých videích se snažím být upřímná a otevřená, a to i s rizikem, že se takový přístup může obrátit proti mně. Zůstávám sama sebou, což je podle mě důvod, proč mám tolik sledujících. Kromě Instagramu nebo TikToku vlastním účet na Twitteru, kde mě sleduje nějakých třiatřicet tisíc lidí, ale tam jsem už dlouho nic nepřidala.

Hodně jsem se snažila, denně vydávala třeba sedm videí. Jsem vděčná, že se mi to vyplatilo

Která z uvedených platforem je vám nejbližší?

Momentálně asi Instagram, protože na něm není tolik hejtů (nenávistných komentářů) jako na TikToku. Na Instagramu vás lidi sledují, protože vás skutečně sledovat chtějí, vybrali si to. Zatímco na TikToku na vás moje video může vyskočit náhodou, i když mě sledovat nechcete, proto je na TikToku obecně víc kritiky a nepříjemných komentářů.

TikTok je pořád moje hlavní platforma, samozřejmě jsem ráda, že ji mám. Začínala jsem na něm ve čtrnácti letech.

Rostly vám počty sledujících od samotného začátku?

První měsíc ne, ale pak se to zlomilo a začala jsem růst extrémně rychle, za tři měsíce jsem na TikToku získala asi pět set tisíc sledujících. Hodně jsem se snažila, denně jsem vydávala třeba sedm videí. Jsem hrozně vděčná, že se mi ta snaha vyplatila.

Přítel Honza Michálek je také úspěšný influencer.

Pamatujete si na svoje úplně první video?

Radši ne. (směje se) Točila jsem totiž videa už jako malá, to ještě neexistoval TikTok, ale jeho předchůdce Musical.ly. Kradla jsem mámě telefon a natáčela videa třeba s panenkama. Dneska bych se tomu smála a vy nejspíš taky, bylo to asi dost trapné a jsem ráda, že ta videa nikde na internetu nejsou!

Na svůj kanál často natáčíte videa, která se týkají péče o pleť a líčení. Doporučíte nějakou svoji vychytávku?

Nejdůležitější je se vždycky před spaním odlíčit. Odpolední šlofík s neodlíčeným obličejem se dá ještě uznat, ale na noc se vždycky odličte, aby mohly póry dýchat a pleť pak byla krásně zdravá.

Samozřejmostí je hydratační krém a po něm krém s SPF, ochranným faktorem, který pleť ochrání před sluníčkem. Někdo říká, že tady v Česku není slunko tak silné jako třeba v Itálii, ale já si to nemyslím.

Foto: Petr Horník, Právo Dominique Alagia

Co se týká líčení, používám na pusu radši konturku a lesk než rtěnku. A co miluju, jsou obecně tekuté produkty. Tekuté tvářenky a bronzery vám vytvoří zářivější look než pudrové.

Kromě natáčení videí na sociální sítě se věnujete také zpěvu a nově jste si zahrála jednu z hlavních rolí ve filmu Cool Girl, který v květnu vstoupil do kin. Která profese vás baví nejvíc?

Zpěv je pro mě zásadní, věnuju se mu odmala, chodila jsem do základní umělecké školy. Zpívání jsem trochu upozadila, když se mi začalo víc dařit jako influencerce. Původně jsem studovala hudební konzervatoř, ale kvůli práci jsem ji po dohodě s rodiči opustila. Vím, že střední školu dodělat chci, ale vidím to teď spíš na nějaký obor zaměřený na marketing.

Herectví mě taky dost chytlo, jsem za příležitost ve filmu Cool Girl moc ráda. Jsem typ člověka, který má výraznou mimiku. Z mého obličeje rychle poznáte, co si myslím nebo co prožívám. V rámci herectví se to hodí, dá se s tím pracovat.

Takže věnovat se chci dál influencerství, zpěvu i herectví. Mám taky vlastní značku kosmetiky, kterou plánuju dál rozvíjet.

I za instagramovou fotkou z Dominikánské republiky je práce.

Jakou roli jste si ve filmu Cool Girl zahrála?

Hraju atletku Martu, která se trochu hledá a taky řeší problémy s rodiči. Bojí se, že její tatínek maminku podvádí. Všimla si, že se kolem něj točí jiná žena a snaží se zjistit, jestli s ní opravdu něco má, nebo je mamince věrný. Tyhle rodinné záležitosti řeší hodně lidí, i mně to bylo blízké.

Máte vztah k atletice?

Kdysi jsem ji krátce dělala, sice už je to dávno, ale úplně cizí mi není. Když jsem se na roli Marty připravovala, musela jsem na sobě trochu zapracovat, abych jako atletka působila i svým postojem, držením těla.

Ve filmu hraju se dvěma dalšími influencerkami - Aničkou Šulcovou a Kristal Shine, a protože ani jedna z nás není profesionální herečkou, prošly jsme v rámci příprav na natáčení hereckou průpravou. Hodně jsem si to užila a během natáčení se cítila dobře.

Foto: Petr Horník, Právo Dominique Alagia

Dost mi pomohla paní Sabina Laurinová, která hrála moji maminku. Skvělý byl i Filip Blažek, ten hrál mého tátu. Ze začátku jsem se spolupráce s profesionálními herci bála, ale oni byli hodní. Pomohlo mi asi i to, že jsem z natáčení videí na TikTok na kameru zvyklá. Další hereckou příležitost bych brala, třeba i někde v zahraničí.

Plánujete si budoucnost jinde než v Česku?

Pravda je, že mě to hodně táhne do Itálie, italská mentalita je mi blízká. Nebo možná skončím někde úplně jinde, kdoví? Byla jsem vychovávaná ve dvojjazyčném prostředí. Mamka na mě mluvila česky, táta italsky. Naučila jsem se i španělsky. Jsem za to hrozně ráda, jazyky jsou důležité, nikdy nevíte, kdy se vám bude jejich znalost hodit. Ale zatím žádný konkrétní přesun neplánuju.

Co máte na Itálii obzvlášť ráda?

Všechno! (směje se) Hodně záleží na tom, kde v Itálii jste. Třeba Sicílie je úplně, ale úplně jiná než Milán. V Miláně je úžasná móda, ženy jsou tam neskutečně elegantní a krásně upravené. Pak jsou třeba menší města, kde ženy oblečení a vzhled tolik neřeší.

Italové jsou přelétaví. Musíte mít štěstí a narazit na nějakého dobráka, aby vám byl věrný

Italské ženy jsou jako oheň, rázné a výrazné. Ne každý jejich povahu zvládne. Baví mě tyhle rozdíly dvou kultur pozorovat. Samozřejmě nic neplatí absolutně, i v Česku se najdou rázné ženy a ne každá Italka je ohnivá.

Jací jsou italští muži?

Přelétaví. Rádi ženy střídají. Musíte mít štěstí a narazit na nějakého dobráka, aby s vámi zůstal a byl věrný.

Ale na druhou stranu je pravda, že Italové mají hodně rádi ženy, ctí je, žena je pro ně všechno. Neexistuje, že by ji nechali třeba zaplatit v restauraci, ani žádné placení napůl, jako se to často dělá v Čechách.

Foto: Profimedia.cz Tatínek Ital žije v zahraničí, premiéru Cool Girl si ale nenechal ujít.

Myslím si, že větší úcta k ženám se pak promítá i do toho, že Italky jsou víc uznávané v rámci svých profesí, aniž by je někdo podezíral, že kariéry dosáhly nečestnými prostředky. V Itálii je žena bohyně a žádný muž si ji netroufne jen tak snadno zpochybnit.

Někdy může být pozornost italských mužů až obtěžující, myslím takové to pokřikování a hvízdání na ženy, když se jim líbí, ale pokud to nepřehánějí, mně osobně to nevadí.

Moraváci jsou víc jako Italové, chovají se hned přátelsky, i když vás třeba ještě tak dobře neznají

Svého přítele bych za žádného Itala nevyměnila, i když jsme každý vyrůstal v jiné kultuře. Já mám například ráda svůj čas, nepospíchám, chodím často pozdě, přítel takový není, je trochu netrpělivý.

Nestýská se vám po rodině, když žijete převážně v Praze?

Stýská, strašně! Někdy si říkám, že bych byla radši doma na Moravě než v Praze, ale s prací by to bylo komplikované. Pražáci jsou takoví trošku studení, Moraváci jsou víc jako Italové, chovají se hned přátelsky, i když vás třeba ještě tak dobře neznají, to v Praze není obvyklé.

S taťkou trávíme čas tak, že společně cestujeme, naposledy jsme byli v Kolumbii, což bylo super, bavilo mě poznávat zase úplně jinou kulturu, než je ta česká nebo italská.

Máte ráda italskou kuchyni?

Hrozně moc! Z české miluju řízky, ale jinak mám radši italskou, těstoviny na všechny způsoby a pizzu. Na těstovinách je super, že si je můžete dát s čímkoli a vždycky je to dobré. Znáte těstoviny cacio e peppe? Je to hodně jednoduché a rychlé, jde o špagety se sýrem a pepřem, ale musíte je umět udělat.

Foto: Petr Horník, Právo +4

Základem je, aby těstoviny byly správně uvařené. Musí se vařit ve vodě, která je dost slaná, asi jako mořská voda, já ji solím hrubozrnnou solí, věřím, že i takový detail se na výsledku projeví. Úplně mě teď přepadla chuť k jídlu, když na to myslím, hned bych si ty špagety dala! (směje se)

A já myslela, že se jako influencerka podobným jídlům spíš vyhýbáte…

Vůbec ne! Naštěstí nemusím, jsem hubená po mamce. Když jsem byla malá, říkali mi, že jsem jako pavouk, samá ruka, samá noha. Nejím úplně všechno, ale občas si ráda něco nezdravého dám. Kromě italské kuchyně třeba burger nebo palačinky.

Některé ženy mají přehnaně zvětšené rty, sama jsem to trochu řešila a teď už jsem v tom opatrnější

Samozřejmě musím taky trochu cvičit, sama nebo s trenérem, ale ne každý den. Chodím do fitka a teď mě hodně baví bojové sporty, ty jsou na fyzičku super a já ji potřebuju zlepšovat.

Jako influencerka spolupracujete i s firmami, které se zabývají estetickou medicínou. Nevadí vám mluvit o zákrocích, kterými je možné vylepšit vzhled?

Pokud to vypadá hezky a přirozeně, tak proč ne? Někomu malý chirurgický zákrok dokáže zvednout sebevědomí, cítí se pak líp. Ale myslím si, že jsou limity, za které není dobré jít. Některé ženy mají třeba přehnaně zvětšené rty, já sama jsem to trochu řešila a teď už jsem v tom opatrnější.

Podstoupila jsem taky úpravu nosu, ale to bylo i ze zdravotních důvodů, měla jsem ho kdysi zlomený a trochu hůř se mi dýchalo. Na vylepšení prsou bych nešla, jedině někdy později, po dětech. Ale třeba změním názor a za pár let budu chtít jít úplně na všechno! (směje se)

