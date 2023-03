Před mozkovou mrtvicí lze zachránit tisíce českých diabetiků

Kdo nezná hladinu cukru v krvi, měl by navštívit praktického lékaře a nechat si sestavit tzv. profil rizika. V případě, že se u pacienta objeví nebezpečí mozkové příhody, je možné nasadit personalizovanou léčbu. Bohužel u mnoha lidí platí, že se jejich diabetes manifestuje až cévní mozkovou příhodou. Cukrovka sice nebolí, ale její následky mohou být fatální. Prevence v podobě tzv. agonistů receptoru pro GLP-1 má proto velké opodstatnění. Sekundárně z této relativně nové léčby plynou i další výhody. Kromě ochrany kardiovaskulárního systému je to také snížení hmotnosti pacienta. Za zmínku stojí i to, že léky jsou dostupné také v tabletách, což může být pro uživatele příjemnější než injekční aplikace.