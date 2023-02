Měla sedmiprocentní naději na přežití. Dnes 12letá Laura statečně bojuje se svým hendikepem

Když se narodila, měla viditelnou bouličku na zádech. Ta jí paradoxně zachránila život, protože upozornila na to, že v těle se děje něco, co by nemělo. Nakonec jí lékaři diagnostikovali nádor neuroblastom a dávali jen 7% šanci na přežití. Dnes sice 12letá Laura nechodí, i přesto ale boj nevzdává a snaží se věnovat všemu, co ji naplňuje. Kvůli onemocnění otce je ale rodina finančně závislá na příspěvcích ze strany Dobrého anděla.

Příběh Laury TkáčovéVideo: Novinky