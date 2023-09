Jak se za posledních 40 let změnily české školy?

Nástěnky k výročí Lenina, spartakiáda, povinná ruština, céčka i portrét Gustáva Husáka. Tak vypadalo socialistické školství v 70. a 80. letech minulého století. Rozdíl mezi školou tehdy a dnes je opravdu radikální, alespoň co se týče prostředí. V dnešní škole najdete klimatizaci, rekuperaci vzduchu, 3D tiskárny i virtuální realitu. Co všechno se za posledních 40 let změnilo? Podívejte se na naši videoreportáž.

Proměna českého školstvíVideo: Novinky