RETRO HOKEJ: Hadamczikův tah s Irglem zařídil postup přes Rusy

Když Zbyněk Irgl přiletěl na svůj první světový šampionát do Rigy, pomáhal jako nováček masérům a kustodům s nakládáním bagáže. 18. května 2006 ale technicky zdatný šikula poslal domů největší favority turnaje Rusy, které nezachránilo ani hvězdné spřežení Alexandr Ovečkin, Jevgenij Malkin.

Bylo to jedno z nejdramatičtějších čtvrtfinále v české hokejové historii. Tým kouče Aloise Hadamczika, jemuž se před MS omluvilo 26 hráčů, v něm ukázal nekonečnou odolnost a vnitřní sílu. Zápas ozdobil jedním z životních výkonů i brankář Milan Hnilička, na kterého se přitom v průběhu turnaje snášela častá kritika. Několik podivných gólů a úspěšnost zákroků pod 88 procent ale onoho památného dne český gólman hodil za hlavu.

„Ta první třetina, to byl fofr! Myslím, že za celou sezonu jsem nečelil tak útočnému týmu,“ odfrknul si Hnilička, kterého už ve třetí minutě překonal Ovečkin hrající s tmavým plexisklem. Češi ale šťastně ustáli několik dalších ošemetných situací a vycítili šanci. Hadamczik o pauze hráčům hustil do hlavy, že právě tohle je chvíle, kdy je potřeba udeřit. A přesně to také Tomáš Kaberle v přesilovce udělal.