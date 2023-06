Zničen most, přes který Rusům proudily zbraně z Krymu, hlásí Ukrajinci

Železniční most u města Jakymivka v okupované části Záporožské oblasti na jihu Ukrajiny vyhodili do povětří tamní partyzáni, oznámil podle agentury Ukrinform představitel ukrajinské armády. Ruští vojáci podle něj most využívali k dopravování zbraní z anektovaného poloostrova Krym.