Policie zadržela bývalou skotskou premiérku Nicolu Sturgeonovou

Zatčení Sturgeonové následuje několik týdnů poté, co policie 5. dubna letošního roku prohledala domov expremiérky a edinburské sídlo Skotské národní strany. Tehdy také zadržela manžela Sturgeonové Petera Murrella a zabavila luxusní obytný vůz, který parkoval u jeho domu v nedalekém Dunfermline.

Sturgeonová byla šéfkou Skotské národní strany do konce března letošního roku. Do stejné doby byla skotskou premiérkou; v únoru letošního roku nečekaně a poněkud narychlo oznámila svou rezignaci poté, co bude zvolen nástupce. Byla nejdéle sloužící premiérkou a zároveň první ženou v čele skotské vlády vůbec.