Vojenská junta v Nigeru zadržela francouzského velvyslance, nechává jej o hladu

Velvyslanec „nemá možnost vycházet, je persona non grata a není mu dovoleno zásobovat se potravinami“, zdůraznil Macron.

Na dotaz o možnosti návratu velvyslance do Paříže francouzská hlava státu zopakovala: „Učiním to, na čem se dohodneme s prezidentem Bazoumem, protože jedině on má legitimní pravomoc, a mluvím s ním každý den.“