Velká voda spláchla v Libyi celá města, mrtvých jsou tisíce

Voda brala vše, co jí přišlo do cesty. Bilance je tragická: na rozdíl od Balkánu, kde se mrtví v důsledku níže Daniel počítali na jednotky, jsou obětí v Libyi tisíce. A je docela možné, že konečný účet bude mít pětimístné číslo.

K vysokému počtu obětí i obrovským materiálním škodám podle všeho výrazně přispěla zanedbaná infrastruktura. Skupina vědců v roce 2022 upozornila na to, že dvě přehrady v kopcích nad Dernou jsou v žalostném stavu a pravděpodobně by nevydržely větší tlak vody. A právě k protržení těchto nádrží došlo.

„Bylo to jako atomová bomba (…) Jedna z přehrad je nějakých 400 metrů vysoko nad městem, po protržení voda brala s sebou mosty, celé budovy, všechno,“ popsal situaci deníku The Guardian jeden z místních obyvatel. A dodal, že vzhledem k chaotické situaci posledních let byly ve městě postaveny tisíce budov bez povolení i v rizikových oblastech - včetně hlubokého údolí pod přehradami.