Ve sporu Srbsko vs. Kosovo Vučič chystá obtížný kompromis

Jedním z bodů zmíněného plánu je také srbský souhlas se vstupem Kosova do OSN. „Mohl jsem jim říct, že o tom nebudeme jednat, ale to by mělo následky. Během několika týdnů bychom přišli o bezvízový styk s EU, ustaly by zahraniční investice a některé cizí firmy by se stáhly ze Srbska,“ přiblížil prezident.