Ukrajinští vojáci v první linii berou příplatek 59 tisíc korun

Ukrajinský generální štáb má podle prohlášení citovaného magazínem Stern za to, že vojáci jsou odměňování spravedlivě a že by to nemělo vyvolávat sociální napětí. Armádní velení současně vyzvalo Ukrajince, aby v této souvislosti nepodléhali populismu a namísto toho se soustředili na obranu země.