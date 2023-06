Trosky Titanu byly dopraveny na břeh. Pravděpodobně i s ostatky pasažérů

Na vyšetřování se podílejí komise pro bezpečnost dopravy z USA i Kanady a s nimi také americká pobřežní stráž a kanadská policie. Na základě analýzy trosek se budou snažit zjistit, co vedlo k náhlé implozi, která byla pravděpodobnou příčinou kolapsu ponorky společnosti OceanGate a smrti pěti lidí na palubě.

Server CBC kontaktoval jednoho z odborníků na vyšetřování námořních událostí Marca-Andého Poissona, který odhadl, že vyšetřovatelé se pravděpodobně budou snažit Titan složit do stavu co nejvíce odpovídajícího tomu původnímu.

„Myslím, že je to možné, ale zatím prostě nevíme. Vše záleží na momentu imploze,“ řekl LeDez s tím, že dosud nebyla provedena žádná studie, která by zkoumala, co se stane s lidským tělem v tak velké hloubce.