Pobřeží Japonska zasáhlo zemětřesení, úřady varují před cunami

Podle odborníků by cunami mohla mít až jeden metr. Předpokládá se, že vlny o výšce 0,2 metru zasáhnou oblast od prefektury Čiba na východě země po prefekturu Kagošima na západě. Lidem v pobřežních oblastech a žijícím u ústí řek bylo doporučeno, aby se stáhli do vyšších nadmořských výšek, uvádí na svém webu list The Japan Times.