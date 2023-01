Pasažér na palubě natočil pád letadla se 72 lidmi

„Pilot udělal, co bylo v jeho silách, aby nezasáhl žádnou obydlenou oblast. Jediné místo bylo kousek od pravého břehu řeky Seti. Letadlo do země narazilo právě tam,“ popsala BCC místní obyvatelka a svědkyně pádu stroje společnosti Yeti Airlines.

Zatím není jasné, co způsobilo pád letadla, které mířilo z Káthmándú do Pókhary. Jedná se však o nejsmrtelnější leteckou nehodu v zemi za posledních 30 let. Nepálský premiér Pušpa Kamal Dahal vyhlásil v pondělí den národního smutku, zatímco jeho vláda sestavuje panel, který by měl okolnosti nehody vyšetřit.