Oscar Pistorius vyšel z vězení

Bývalý hvězdný jihoafrický paralympijský atlet Oscar Pistorius byl v pátek podmínečně propuštěn z vězení poté, co si odseděl devět let za vraždu přítelkyně Reevy Steenkampové. S odkazem na jihoafrické úřady o tom informuje britský deník The Guardian.

Foto: Profimedia.cz Oscar Pistorius u jihoafrického soudu v roce 2013