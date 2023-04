Nejezte a setkáte se s Kristem, sliboval keňský pastor a následovníci mu uvěřili. Mrtvých je na padesát

V jednom hrobě byla těla pěti členů jedné rodiny, tří dětí a jejich obou rodičů. U těl se nyní zjišťuje, zda bylo příčinou smrti vyhladovění. Victor Kaudo z Malindského střediska pro sociální spravedlnost si však byl jistý, že obětí bude víc. „Když jsme vstoupili do lesa a přišli jsme do oblasti, kde jsme viděli velký kříž, věděli jsme, že to znamená, že tam bylo pohřbeno více než pět lidí,“ uvedl.