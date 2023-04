NASA představila astronauty, kteří obletí Měsíc

Loni v prosinci byla úspěšně dokončena mise Artemis I, kdy modul Orion obletěl Měsíc a dostal se dál od Země, než kterékoli jiné kosmické plavidlo navržené pro posádku. Mise Artemis II, při které modul obkrouží přirozenou zemskou družici s posádkou, je v plánu na konec roku 2024. Cesta by měla trvat zhruba deset dní.

Přistání na Měsíci, pro které by měla připravit půdu dnes představená čtveřice, je naplánované na rok 2025.

Posádce bude velet Wiseman. Sedmačtyřicetiletý pilot se podíval do vesmíru v roce 2015, zúčastnil se mise na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Připojí se k němu stejně starý pilot Hansen, který Zemi opustí poprvé.

O něco zkušenější je 44letá Kochová, která je držitelkou rekordu v délce nepřetržitého pobytu ženy ve vesmíru, který činí 328 dní. Spolu s astronautkou Jessicou Meirovou se v říjnu 2019 zúčastnila prvního čistě ženského výstupu do vesmíru. Posádku doplní Glover, který se stal prvním Afroameričanem, jenž pobýval na ISS po dobu šesti měsíců.

„Je to velký den. Máme co slavit a je to mnohem více než jen čtyři jména, která byla oznámena,“ řekl Glover.