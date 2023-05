Hrozí katastrofa: Tropická cyklóna směřuje na největší uprchlický tábor na světě

Světová meteorologická organizace navíc upozorňuje na to, že v přilehlém Rakhinském státě v Myanmaru se nachází zhruba šest milionů osob závislých na humanitární pomoci. I proto je cyklón Mocha tak bedlivě sledovaný, protože pokud by ještě více zesílil, mohl by jeho „příchod“ na pobřeží skončit skutečně tragicky.