Děti v Pákistánu jely do školy lanovkou, zůstaly viset tři sta metrů nad zemí

Obsluha podomácku vyrobené lanovky se nejprve snažila o opravu, což se nepovedlo. Po čtyřech hodinách využila tlampače místní mešity k volání o pomoc. Podle agentury AFP to byl jediný způsob, jak komunikovat s úřady na druhé straně údolí, přes něž nevede most ani silnice. Právě kvůli prakticky neexistující infrastruktuře si místní vybudovali lanovku, kterou děti jezdí do školy.