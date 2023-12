Chlapec v Thajsku se střelil harpunou do hlavy

Podle ředitele kliniky byl hoch celou dobu po neštěstí při vědomí, ale ztratil mnoho krve. „Bylo štěstí v neštěstí, že harpuna vnikla do hlavy šikmo, od lebky k lícní kosti, která je silnější. Kdyby šla o něco výš, zasáhla by oko nebo oční nerv a chlapec by na něj zřejmě oslepl. A kdyby mířila ještě výš, mohla by zasáhnout mozek,“ upřesnil ředitel kliniky.