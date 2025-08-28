Sonja Nientietová. Žena, na kterou svět zapomněl

Článek
Nientietová pochází z Hammu v Severním Porýní-Vestfálsku. V krizových oblastech, včetně Sýrie a Demokratické republiky Kongo, pracovala pro Červený kříž již od roku 2014. Od ledna 2018 byla v Somálsku v tamním středisku Červeného kříže jako instruktorka první pomoci.
Somálsko patří po celá desetiletí k nejnebezpečnějším zemím světa. Pouze tzv. zelená zóna v okolí letiště v Mogadišu je považována za relativně bezpečnou. Funguje tam většina ambasád, mezinárodních humanitárních organizací nebo dokonce firem. Nikoliv Mezinárodní červený kříž. Jeho sídlo se nachází mimo přísně střeženou „zelenou zónu“. A právě odtamtud byla Sonja Nientietová unesena, popisuje ZDF.
Únos se odehrál kolem 20:00 tamějšího času 3. května 2018. Nientietová, která ošetřovala zraněné a nemocné, se chystá opustit budovu, když ji ochranka vtáhne zadními dveřmi do auta. Němka je spolu s keňskou kolegyní unesena. Později se najde auto, mělo píchlou pneumatiku. Keňská kolegyně je rychle propuštěna, nikoliv Sonja Nientietová.
Somálské úřady předpokládají, že ochranka byla spolčena s únosci. Nejedná se o ojedinělý případ. Místní zaměstnanci jsou upláceni teroristy ať už penězi, nebo přísliby výhod. Pro německou zdravotní sestru začalo peklo. Navzdory rozsáhlé pátrací operaci se ji nepodařilo najít.
Spekulovalo se, že je po smrti. Letos na jaře se na sociálních sítích objevilo video, v němž Sonja Nientietová v černém čádoru sedí před kamerou a prosí německou vládu, aby bojovala za její propuštění. Vypadá staře, unaveně a vyčerpaně. O autenticitě videa nejsou žádné pochybnosti.
V prosinci 2024 deník Bild napsal, že po dvou letech se Spolkové zpravodajské službě podařilo zjistit, kde se Nientietová nachází, a naplánovala se operace na její osvobození. Tehdejší ministr zahraničí Heiko Maas však plány zastavil, protože se obával, že „by operace mohla skončit krveprolitím a smrtí rukojmích“. Od té doby je kolem nešťastné zdravotní sestry ticho.
„Prostě nemůžu uvěřit, tomu, že Sonjin osud nikoho nezajímá a nikdo nic nedělá,“ řekla ZDF Olga Platzerová, kamarádka zdravotní sestry. Na počátku roku 2000 obě studovaly ošetřovatelský management ve Frankfurtu. Navzdory tomu, že se jejich profesní cesty rozešly, zůstaly přítelkyněmi.
Právě ona neustále píše úřadům a bojuje za to, aby se úřady snažily dostat Sonju ze zajetí. Televize ZDF se obrátila na ministerstvo zahraničí. Odpověď přišla rychle: „Žádáme vás o pochopení, že spolková vláda nekomentuje případy únosů německých občanů v zahraničí.“ A podobně televize dopadla u Mezinárodního červeného kříže v Ženevě. Na písemné dotazy nedostala ZDF odpovědi.
Za posledních 30 let byly v subsaharské Africe uneseny stovky Evropanů. Přesné číslo však neexistuje. Některé případy únosů jsou vyřešeny rychle, ale humanitární organizace se často velmi zdráhají poskytnout informace, protože nechtějí povzbudit další, aby případy napodobovali.
Televize se pozastavuje nad zveřejněným videem Sonji Nientietové. Zdravotní sestra zjevně není na izolovaném místě. Hluk v pozadí naznačuje zcela normální vesnický život. Znovu a znovu zavírá oči a utírá si slzy. Říká, že chce znovu vidět své blízké. Neví přitom, že její matka, která vedla kampaň za její propuštění, zemřela.
Sonja Nientiet vede již sedm let téměř zapomenutý život. Kdyby nebylo přátel, jako je Olga Platzerová, svět by na ni zapomněl úplně.