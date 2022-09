Šokovaným Němcům přicházejí nové zálohy na plyn, až 35krát vyšší

Dvaasedmdesátiletá penzistka Edith Walzová z Dannenbergu ve spolkové zemi Dolní Sasko také netuší, co bude dělat. „U společnosti E.ON jsem dosud platila za plyn 87 eur (2175 kč). Nyní mi to zvýšili na neuvěřitelných 913,13 eura (22 828 Kč).“

Renate Slomaová z Berlína dosud platila měsíční zálohy za plyn ve výši 85 eur (2125 Kč), nyní by měla platit 883 eur (22 075 Kč), což je částka, která je vyšší než její měsíční nájemné. „Nechápu, z čeho to zaplatím. Tak vysoký důchod nemám,“ řekla.

V šoku je i Stefanie Wegenerová, která má od října platit měsíčně za plyn 1113 eur (27 825 Kč). To je podle jejích slov víc, než činí měsíční splátka hypotéky za její dům.

Spotřebitelské centrum vysvětluje, že pokud si společnost vyhradila právo na změnu ceny, může ji zvýšit. „Plyn musí pořizovat za aktuální, extrémně vysoké tržní ceny a regionální dodavatel na to nemá žádný vliv, a to ani na to, zda kabinet zavede daň za plyn,“ uvedl dodavatel plynu společnost Mitgas, jehož zákaznicí je Renate Slomaová.