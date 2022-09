Snad bude zima pro Německo co nejhorší, doufal poslanec AfD na zapnutý mikrofon

Weyel uniklé video okomentoval pro televizní stanici RTL. „Chtěl jsem zdůraznit, že pouze zhoršení současné situace přiměje politiky konečně přijmout nezbytná opatření v boji proti současné krizi. Samozřejmě to neznamená, že chci, aby se situace zhoršila,“ uvedl.

Není to poprvé, co si AfD prošla podobným skandálem. V roce 2020 tehdejší mluvčí strany Christian Lüth uvedl, že čím horší je situace v Německu, tím lépe pro AfD. „Je to samozřejmě na škodu i pro naše děti, ale pro nás (AfD) jedině dobře,“ řekl tehdy.