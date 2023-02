Slovenský soudce drží muže přes dva roky ve vazbě kvůli marihuaně. Odsouzeného za zabití přitom pustil domů

Odmítnutí propuštění do domácího vězení odůvodnil soudce tím, že Weizer by mohl pokračovat v pěstování marihuany, napsal Denník N . Kromě 16letého trestu hrozí Weizerovi také zabavení domu, v němž bydlí i jeho nezletilá dcera. S propuštěním Weizera do domácího vězení s monitorovacím náramkem nesouhlasila ani krajská prokuratura v Trnavě.

„Díky Bohu, že jsem dostal druhou šanci, a doufám, že ji využiji,“ řekl Hossu při odchodu z věznice s tím, že to, co udělal, ho bude navždy mrzet.

Filipínec Henry Acorda (36) se 26. května 2018 na Obchodní ulici v Bratislavě měl zastat dvou žen a Hossu ho surově napadl. Mnohem menšího Filipínce napadl pěstmi a pak ho kopal do hlavy. Útočník se pak vyfotografoval se svou obětí, jako kdyby to byla lovecká trofej. Acorda upadl do bezvědomí, došlo ke krvácení do mozku a po několika dnech v nemocnici zemřel. Útočník byl pod vlivem alkoholu a antidepresiv.