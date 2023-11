Slovensko bylo založeno jako zločinecká organizace, řekl v diskusi tamní bývalý policejní ředitel

Slovensko by mělo být opětovně založeno, protože původně bylo založeno jako zločinecká organizace, prohlásil bývalý policejní ředitel Jaroslav Spišiak, který je nyní poslancem za Progresivní Slovensko (PS). Řekl to v březnové diskusi ve městě Dunajská Streda, kde v minulosti působil jako okresní policejní ředitel. Nyní na to upozornil server pluska.sk.

Foto: Profimedia.cz Někdejší policejní prezident Jaroslav Spišiak skládá poslanecký slib (říjen 2023)